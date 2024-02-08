حشيشي يتفقد المنشآت الطاقوية بالمنطقة الصناعية لسكيكدة

قام أمس، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة وفد من الإطارات السامية للمؤسسة، بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة، لتفقد ومتابعة سير العمل بالوحدات الإنتاجية بالمنطقة.

و استهل الرئيس المدير العام، زيارته بتفقد مركب تكرير النفط لسكيكدة، الذي ينتج 16,5 مليون طن سنويا من منتوجات المحروقات والتي تسهم بنسبة 67 % في سد احتياجات السوق المحلي، أين تلقّى عرضا شاملا عن نشاطاته، وكذا معطيات كمية بالأرقام لمستويات الإنتاج بالمركب، حيث شكّلت هذه الزيارة فرصة لرشيد حشيشي، لمعاينة عملية سير وحدات المركب عن قرب.

وتجدر الإشارة أن هذا المركب سيدخل في توقف تقني حيث سيخضع لعملية الصيانة الدورية، وفي هذا الإطار دعا الرئيس المدير العام، مسؤولي المصافي الأخرى لرفع وتيرة العمل لتغطية النقص الذي سينجم عن هذا التوقف، كما دعا إلى مضاعفة الجهود وتوظيف كل الإمكانيات المتوفرة لدى فروع المجمع لإتمام هذه العملية.

كما كانت هذه الزيارة حسب بيان سوناطراك، فرصة لتفقد مخبر مركب تكرير النفط الذي يعمل بمقاييس عالمية والذي يلعب دورا أساسيا في ضمان مطابقة منتجات مركب التكرير مع المعايير الدولية.

و تفقد الرئيس المدير العام، كذلك، خزانات مادة الفيول لمركب تكرير النفط لسكيكدة، والتي عرفت عمليات إعادة تهيئة بهدف مواءمتها أكثر لشروط وقواعد السلامة.

و في السياق ذاته، سمحت الزيارة الميدانية للرئيس المدير العام بتفقد وتيرة سير أشغال مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد الذي شارفت نسبة تقدم الأشغال به 94%، أين عاين الرئيس المدير العام والوفد المرافق، كذلك، وتيرة سير مشروع بناء خزان للغاز الطبيعي المسال بسعة 150 ألف متر مكعب.

و تجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعة الميناء البترولي جرى تصميمه للرفع من قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد النفطية على مستوى ميناء سكيكدة، حيث سيمكّن من شحن سفن نقل الغاز بقدرة 220.000 متر مكعب، وناقلات النفط بقدرة تتراوح بين 50.000 و250.000 طن، كما سيسمح بتسهيل حركة السفن كبيرة الحجم المخصصة للتصدير.

ويندرج هذا المشروع، الذي يتم إنجازه لرفع قدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، ضمن استراتيجية المجمع لرفع القدرات التسويقية المستقبلية لسوناطراك في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

كما قادت زيارة الرئيس المدير العام إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة، أيضا، إلى مركب تمييع الغاز GL1K، حيث تلقّى عرضا مفصلا عن سير وحداته الرئيسية وتحاور مطولا مع المهندسين والتقنيين العاملين بمختلف وحدات المركب، كما قادته إلى القطب البتروكيماوي لسكيكدة، حيث تفقد شركة هيلسون لإنتاج الهيليوم، وهي فرع من فروع سوناطراك المسيرة بالشراكة مع شركة ليند الألمانية.

و تضمنت الزيارة الميدانية للرئيس المدير العام بولاية سكيكدة وقفة عند مقر المديرية الجهوية شرق لنشاط النقل عبر الأنابيب.

و اختُتمت هذه الزيارة بمراسم التوقيع على اتفاقية رعاية بين سوناطراك ومديرية الصحة لولاية سكيكدة، مفادها تمويل اقتناء جهاز حديث للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة مستشفى الولاية، يختم بيان المجمع.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...