حساني يعلن عن انطلاق حملته الانتخابية بشعار”فرصة”

أطلق المترشح عبد العالي حساني شريف، الخميس، من أمام مقر حركة مجتمع السلم، حملته الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر.

وأوضح عبد العالي حساني شريف، أنه اختار أماكن ترمز لهوية المجتمع الجزائري ومبادئه، من خلال زيارة بيت المجاهد إلياس دريس، مع أسامة وقفة ترحم بمقام الشهيد، بالإضافة لتنظيم عدد من الوقفات في الجزائر العاصمة، على غرار ساحة حرية التعبير والبريد المركزي، وأيضا ساحة الشهداء، كما شمل اليوم الأول، زيارة بيت مؤسس حركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح.

وأكد حساني شريف، أن برنامجه الذي يحمل عنوان “فرصة”؛ يشكل فرصة لكل الجزائريين للحفاظ على أمن وسلامة البلد، وهو فرصة لتنمية البلد. داعيا الجزائريين للالتفاف حول الفرصة التي يمنحها البرنامج للجزائر والجزائريين.

ش.ن