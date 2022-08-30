حجز 746 قرص مهلوس بالعاصمة

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية باب الزوار بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، بمعالجة قضية الحيازة، النّقل، التّخزين والترويج للمؤثّرات العقلية لغرض البيع، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة في إطار جماعة إجرامية منظّمة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فإنه في إطار التّغطية الأمنية والمتابعة الميدانية بقطاع الاختصاص، استقت عناصر الفرقة معلومة مفادها وجود شخص مشبوه يروِّج للمؤثِّرات العقلية، بالتنسيق مع النِّيابة المختصّة إقليميا، تمّ إعداد خطّة ميدانية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه وبحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 150 مؤثِّر عقلي.

وتم استصدار إذن نيابي بتفتيش منزله، حيث تم ضبط وحجز 596 مؤثِّر عقلي، سلاحين أبيضين محظورين، حقيبة يد جلدية ومبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم، بعد التّحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هويّة المموِّل وتوقيفه.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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