حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة “إكستازي” بمطار الجزائر الدولي

تمكن أعوان فحص المسافرين، بمفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين مسافرين، في عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حجز بضاعة محظورة تمثلت في، 44658 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي، 450 غ كوكايين، و 1,25 غرام من القنب الهندي، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للجمارك.