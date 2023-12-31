حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة “إكستازي” بمطار الجزائر الدولي

31 ديسمبر، 2023
حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة "إكستازي" بمطار الجزائر الدولي
تمكن أعوان فحص المسافرين، بمفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين مسافرين، في عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حجز بضاعة محظورة تمثلت في، 44658 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي، 450 غ كوكايين، و 1,25 غرام من القنب الهندي، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للجمارك.
و تم ضبط البضاعة المحجوزة، حسب ذات المصدر، بحوزة مسافرين، قادمين عبر رحلتين جويتين دوليتين من مارسيليا وباريس (فرنسا) على التوالي، قاما بإخفائها بإحكام ضمن أمتعتهما الشخصية.
شرف الدين عبد النور
31 ديسمبر، 2023

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