جهيد زفيزف يعلن استقالته من على رأس الفاف

أعلن اليوم جهيد زفيزف في تصريح له عبر قناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على اليوتيوب، عن استقالته الرسمية، من على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”.

وقال جهيد زفيزف في تصريحه : “أعلن عن استقالي رسميا من رئاسة الفاف وأشكر جزيل الشكر السلطات على كل الدعم، الذي تلقيته أثناء ممارسة المهام. ”.

و أضاف زفيزف، “أشكر الأسرة الكروية، على الثقة التي وُضعت في شخصي وأتمنى الحظ الوفير و النجاح، تحيا الجزائر، و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار”.

للإشارة، فقد جاءت استقالة جهيد زفيزف، بعد فشله في الفوز بانتخابات عضوية الكاف، أين انهزم أمام المرشح الليبي.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...