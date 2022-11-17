جمارك: حجز 11 طن من مادة الفرينة و 180 صفيحة من زيت المائدة بعين قزام

جمارك: حجز 11 طن من مادة الفرينة و 180 صفيحة من زيت المائدة بعين قزام

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية .

ووفقا لبيان للمديرية العامة للجمارك، فتتمثل هذه الحجوزات في 440 كيس فرينة بوزن 25 كغ بوزن اجمالي 11 طن، 180 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر.

وحسب نص البيان، تأتي هذه العملية في اطار مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله

كما تكرس العملية جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل محاربة المضاربة وتهريب السلع المدعمة، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...