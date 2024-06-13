جبهة التحرير الوطني تدعو الرئيس تبون لمواصلة مهامه الوطنية بالترشّح لولاية ثانية

دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال اجتماعها اليوم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان في الجزائر، برئاسة الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للترشّح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر من العام الجاري.

وجاء في اللائحة السياسية، التي صادقت عليها اللجنة المركزية أن أعضاء اللجنة يلتمسون من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مواصلة مهامه الوطنية النبيلة والوفاء برسالة الشهداء السامية.

وأضاف أضعاء اللجنة المركزية للأفلان في ذات اللائحة أن الحزب، الملتزم بمبادئه، يناشد الرئيس الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر 2024، من أجل استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

وأعربت اللجنة المركزية عن أملها في أن يستجيب الرئيس لهذا النداء، الذي يعبر عن الصدق والإخلاص للجزائر، ويحظى بثقة الملايين من الجزائريين والجزائريات، الذين يطمحون لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في بناء دولة قوية وآمنة ومزدهرة.

وأكدت اللجنة أن الحزب سيعمل بالتعاون مع كافة القوى الوطنية الداعمة للجزائر الجديدة على جعل السابع من سبتمبر يوماً تاريخياً لتعزيز الديمقراطية والمواطنة في جزائر العدل.

كوثر غريبي