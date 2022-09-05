جامعة الدول العربية تؤكّد تاريخ انعقاد القمة 31 بالجزائر

أكّد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تاريخ انعقاد الدورة العادية الـ31 بالجزائر، والذي يصادف ذكرى اندلاع ثورة التحرير، الفاتح من نوفمبر 2022.

وجاء على موقع الجامعة “​تستضيف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومى1و2 نوفمبر/تشرين ثاني 2022 اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك تحت رئاسة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف الموقع “ويأتي انعقاد القمة التزاما بميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه ومقاصده وتنفيذاً لملحق الميثاق الخاص بالانعقاد الدوري للقمة، حيث تبدأ القمة اعمالها بالاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمــــين خـــلال الفــترة من 26-30/10/2022 وتكون الجلسة الافتتاحية للقمة يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 وتختتم القمة اعمالها يوم الأربعاء المواف​ق 2/11/2022.”

وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الدولة المضيفة)، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة بشكل ناجح بما يخدم المصالح العربية المشتركة، يضيف المصدر.

ش.ن

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