جازي راع رسمي لاحتفالات افتتاح جامع الجزائر

26 فبراير، 2024

أعلنت شركة جازي، الرائدة في مجال الإبتكار التكنولوجي في الجزائر، عن مشاركتها كراع رسمي لاحتفالات افتتاح جامع الجزائر، اليوم الاثنين، و التي جرت مراسيمه بحضور شخصيات وطنية ودولية رفيعة المستوى.

و يعتبر جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجدي مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية، وهو إنجاز معماري يشهد على عظمة الجزائر وثرواتها الثقافية، بحيث يمكن لقاعة الصلاة الرائعة التي تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، أن تستوعب أكثر من 120 ألف مصل، مما يوفر فضاءً رحبا لاستقبال المصلين من جميع أنحاء البلاد وخارجها.

كما أن مئذنة المسجد، التي يبلغ ارتفاعها 265 مترًا، هي الأطول في العالم الإسلامي، وترمز إلى عظمة العقيدة والحضارة الإسلامية، وهي مفتوحة للجمهور، وتتوفر على مصاعد بانورامية تعطي إطلالة رائعة على الجزائر العاصمة، ويضم أجنحة عرض بالإضافة إلى متحف للفنون والتاريخ الإسلامي عبر 15 قرنًا، موزعًا على 15 طابقًا.

شرف الدين عبد النور

26 فبراير، 2024

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