جازي تُكرّم الفائزين في مسابقة “رناتي 2023”

نظّمت جازي، مساء يوم الأحد الماضي، بفندق “حياة ريجنسي”، بالجزائر العاصمة، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة رناتي، في ختام التحدي الذي انطلق خلال شهر رمضان 2023، بالتعاون مع شريكها كنوز.

و تم تكريم 20 فائزًا حصل كل واحد منهم على عمرة مجانية، بعد المشاركة في مسابقة أفضل الزبائن في تحميل أكبر عدد من المحتوى الديني خلال شهر رمضان.

و أمضى الفائزون القادمون من عدة ولايات ليلتين في أحد فنادق الجزائر العاصمة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمدة 15 يومًا.

وفي حفل عشاء ودي جمع الفائزين وعائلاتهم، رحّب مسؤولو جازي بالضيوف و الشركاء الحاضرين، ولا سيما الشريك التكنولوجي هواوي، قبل أن يهنّئوا الفائزين ويقدموا لهم شهادات النجاح.

كما أهدت جازي أيضًا للفائزين مزايا عرض التجوال الخاص بالعمرة والحج، وهي 3 جيغا بايت من الإنترنت، و60 دقيقة من المكالمات نحو جازي، و60 دقيقة من المكالمات المستقبلة زيادة على رصيد مجاني إضافي قدره 300 دقيقة مكالمات نحو جازي أثناء الإقامة في المملكة العربية السعودية.

و في الختام، حرص الفائزون على التعبير عن فرحتهم وامتنانهم لجازي الذي أوفى بكل وعوده، وبذلك أكدت جازي التزامها تجاه زبائنها من خلال تقديم تجارب فريدة لا تُنسى تتجاوز حدود الاتصالات التقليدية.

شرف الدين عبد النور

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