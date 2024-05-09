جازي تُحقق أداءً مستداما وتحافظ على نسبة نمو برقمين للثلاثي الرابع على التوالي

كشفت جازي، عن نتائجها المالية، للربع الأول، من عام 2024، حيث سجلت أداءًا قويًا، مع نمو في عدد الزبائن والإيرادات والربحية وحجم الاستثمارات، التي تركزت على عملية التوسعة السريعة لشبكة الجيل الرابع، وزيادة سعة مختلف الشبكات الاخرى.

و سجّلت جازي، إجمالي إيرادات بقيمة 26.5 مليار دينار، في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 11٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

و يعكس هذا النمو برقمين للثلاثي الرابع على التوالي، مكانة الشركة القوية في سوق الاتصالات، ومدى ثقة الزبائن في خدماتها، بحيث تجاوزت قاعدة المشتركين عتبة 16 مليون مشترك، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 5.5٪، أي بـأكثر من 800،000 مشترك.

كما زادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب وخدمة الديون، بنسبة 13.4٪، لتصل إلى 12.1 مليار دينار، في الربع الأول من العام، مما يوضح استمرار الربحية القوية.

ومع هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب وخدمة الديون بنسبة 45.9٪، تواصل الشركة في تحسين كفاءة نموذجها التشغيلي.

كما استثمرت جازي مبلغ 8.3 مليار دينار، خلال الربع الأول من عام 2024، حيث استخدمت هذه الاستثمارات، في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، التي سمحت بتوسيع التغطية بالجيل الرابع لتشمل 91.5٪ من السكان، مما يمثل تحسنًا بنسبة 11 نقطة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.

و عزّزت الشركة، خلال الربع الأول، قائمة منتجاتها بإطلاق عروض جديدة، تمثلت في باقة “جازي ليجند”، و صُممت هذه العروض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشتركين من الافراد والشركات، لاسيما فيما يتعلق باستخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال، حيث شهد الاستهلاك المتوسط للزبون، زيادة بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

في جانب آخر، واصلت جازي، المساهمة رفقة موظفيها وشركائها، على غرار الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، في تشجيع النشاط التضامني الوطني خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توزيع المواد الغذائية على الأسر المعوزة، وتموين مطاعم الرحمة، وشراء ملابس العيد لأطفال العائلات المحرومة.

شرف الدين عبد النور