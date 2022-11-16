ثمّنت جهود رئيس الجمهورية: جلسات المجتمع المدني تُشيد بترسيخ المسار الديمقراطي

أشادت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، التي اختتمت الأربعاء في بيانها الختامي بترسيخ المسار الديمقراطي كما ثمّنت البرنامج الاقتصادي الذي إبان عن ملامح إيجابية رغم كل الأزمات.

أشادت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي اختتمت الأربعاء بالمساعي والجهود التي يبذلها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها البلاد، والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي.

كما ثمن البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني بالبرنامج الاقتصادي النهضوي الطموح، الذي وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الأزمات التي عرفها العالم في السنتين الأخيرتين، إلا أن ملامحه بدأت تظهر من خلال المؤشرات الإيجابية لإقتصادنا الوطني.

فايزة.س

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