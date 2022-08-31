توقيف 53 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 07 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 53 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 07 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 53 تاجر مخدرات

وأحبطت مفارز الجيش محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 07 قناطير و69 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال الفترة الممتدة من 24 الى 30 أوت الجاري، ضبط 237 غرام من مادة الكوكايين و209271 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 359 شخصا وضبطت 19 مركبة و444 مولدا كهربائيا و258ومطرقة ضغط و08 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالاضافة الى 48.30 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 08 أشخاص وضبط 04 بنادق صيد ومسدس آلي و7938 خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 08 أطنان وكذا 42.4 قنطار من مادة التبغ و7816 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وبومرداس والجلفة وسطيف وباتنة وإن ڤزام.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 35065زلتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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