توقيف 46 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 46 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فات هذه الكمية تُقدر بـ 05 قناطير و58 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم ضبط 102308 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 79 شخصا وضبطت 39 مركبة و107 مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن و23,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 29 شخصا وضبط 09 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن وكذا 55 قنطار من مادة التبغ و10963 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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