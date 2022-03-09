توقيف 39 تاجر مخكرات وضبط أزيد من 14 قنطار مز المخدرات المغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 08 تجار مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أحبطت مفارز للجيش محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 14 قنطار و52كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 39 كيلوغرام من نفس المادة و32821 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 475 شخصا وضبطت 31 مركبة و161 مولدا كهربائيا و145 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 07 أشخاص آخرين وحجز 06 بنادق صيد بالإضافة إلى 17 قنطار من مادة التبغ بكل من خنشلة وسطيف وجانت.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 81664 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس،

رمزي أحمد توميات

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