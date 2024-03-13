توقيف 271 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 مارس الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، 271 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وضبطت ذات المفارز حسب ذات المصدر، 30 مركبة و 127 مولدا كهربائيا، و 21 قنطارا من خام الذهب والحجارة، و 106 مطارق ضغط، و 10 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات إستعملت في ذات العمليات.

شرف الدين عبد النور

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