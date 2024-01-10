توقيف 208 أشخاص ينشطون في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

توقيف 208 أشخاص ينشطون في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 جانفي الجاري، 208 أشخاص، وضبطت 46 قنطارا من خام الذهب و الحجارة، و 48 مركبة، و232 مولدا كهربائيا، إستعملت في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، حسب ذات المصدر، 124 مطرقة ضغط و 24 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات إستعملت في ذات الغرض.

شرف الدين عبد النور

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