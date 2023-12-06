توقيف 178 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وهذا ما تم ضبطه

6 ديسمبر، 2023
توقيف 178شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وهذا ما تم ضبطه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، 178شخصا، وضبطت 16مركبة و 118 مولدات كهربائية و76 مطرقة ضغط و 03 أجهزة للكشف عن المعادن، استعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز حسب ذات المصدر، 30 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استُعملت لذات الغرض.

شرف الدين عبد النور

6 ديسمبر، 2023

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