توقيف عنصرين ينشطـان ضمن جماعات إرهابية بالخارج ببرج بـاجي مختـار

27 ديسمبر، 2023

أوقفت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج بـاجي مختـار، بالناحية العسكرية 6، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، عنصرين كانـا ينشطـان ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

وتعلق الأمر حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، بكل من “م. سالك” المدعو “مولود”، و “ن.سيد علي” المدعو “معاذ”.

و في نفس السياق، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش بالبويرة، 8 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة، فيما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم، يختم بيان الوزارة.

 

شرف الدين عبد النور

27 ديسمبر، 2023

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