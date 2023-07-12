توقيف عنصرين دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي،خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن وحداتها نفذت عمليات في إطار مكافحة الإرهاب،مكنت مصالحها بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة،من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى نصاري سليمان الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،بندقية رشاشة من نوع “FMPK”،ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

فس حين تم توقيف عنصرين دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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