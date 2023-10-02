توقيف شخص متهم بالممارسة غير الشرعية للصحة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة ، من توقيف شخص بحوزته 6300 قرص “SENTROM” خاص بأمراض القلب، و الذي يبلغ من العمر 30 سنة.

و افادت المصلحة السالف ذكرها، أن الشخص متهم بالممارسة غيرالشرعية لمهنة الصحة ،وحيازة مواد صيدلانية دون ترخيص، و جاء هذا بعد ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الدرك مفادها قيام شخص بالمتاجرة غير الشرعية بدواء سينتروم SENTROM ذو منشأ أجنبي الخاص بأمراض القلب.

و استغلالا لمعلومات الدرك الوطني تم تشكيل دورية وتحديد مكان تواجد المشتبه فيه. أين تم رصده وبحوزته كمية معتبرة من دواء SENTROM داخل علب كرتونية.

ويذكر بعد تحقيق اجرته المصالح مع المتهم أكد انه قام باقتناء الدواء من دولة مجاورة لغرض بيعه والإستفادة من ثمنه، و حسب ما أفادته ذات المصالح انه تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويليه إلى العدالة.

سهام قريمش