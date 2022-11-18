توقيف شخصين و حجز 1.5 كغ من المخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل و توزيع المخدرات “القنب الهندي”، ضمن شبكة إجرامية منظمة، بإستعمال مركبة ذات محرك، حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي .

وافاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أنه وتحت الإشراف الدائم و المستمر للنيابة المختصة إقليميا، و بعد تنفيذ إذن بالتفتيش أفضت العملية إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما ما بين 52 و 59 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر و حجز كيلوغرام و نصف من المخدرات من نوع القنب الهندي، وثمانون قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر بـ 395 مليون و 700 ألف سنتيم جزائري من عائدات الترويج، 05 أسلحة بيضاء محظورة، 02 هاتف نقال و مركبة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا، يضيف البيان.

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