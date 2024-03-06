توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 05 مارس الجاري، 344 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

و ضبطت ذات المفارز، في نفس السياق، 34 مركبة و 159 مولدا كهربائيا، و 78 مطرقة ضغط و 8 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات إستعملت في ذات العمليات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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