توقيع عدة إتفاقيات تعاون بين الجزائر و موزمبيق

توقيع عدة إتفاقيات تعاون بين الجزائر و موزمبيق

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، على مراسيم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموزمبيق.

و جاء ذلك بعد الاستقبال الذي خصّ به الرئيس تبون نظيره الموزمبيقي, فيليب خاسينتو نيوسي , خلال زيارته لأرض الوطن.

و ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموزمبيقي محادثات موسعة، وشملت هذه المحادثات وفدي البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين الجزائر وموزمبيق.

وكشف الرئيس تبون، عن فحوى المحادثات التي جمعته مع نظيره الموزمبيقي وقال: ” بحثنا خلال المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والفلاحة والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وكذا التعاون العسكري”.

كما أكد الرئيس تبون، أن الجزائر تقف إلى جانب جمهورية موزمبيق في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما تبادل رئيس الجمهورية مع نظيره الموزمبيقي وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في منطقة الساحل.

هذا و تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في فلسطين والمجازر التي يرتكبها المحتل الصهيوني في غزة.

سهام قريمش

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