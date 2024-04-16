توقيع بروتوكول اتّفاق بين سوناطراك و الشركة السويدية “تيثيس أويل إيه بي”
أعلنت شركة سوناطراك، اليوم، عن توقيع بروتوكول اتفاق، مع الشركة السويدية “تيثيس أويل إيه بي“، من أجل تجسيد شراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات، في مناطق “الحجيرة ll” و “الهياد ll “.
و جرت مراسم التوقيع، حسب بيان شركة سوناطراك، بمقر المديرية العامة للشركة، بحضور رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، و ماغنوس نوردين، الرئيس المدير العام للشركة السويدية المذكورة، إلى جانب مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”.
و يهدف بروتوكول الاتفاق، إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف تمهيدا لإبرام عقود للمحروقات في المناطق المحددة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13، الذي ينظم نشاطات المحروقات.
شرف الدين عبد النور