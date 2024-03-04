توقيع بروتوكول اتفاق بين سوناطراك و الشركة السعودية “مداد للطاقة”

4 مارس، 2024
أعلنت سوناطراك، اليوم، في بيان، عن توقيع بروتوكول اتفاق مع الشركة السعودية “مداد للطاقة-شمال أفريقيا”، و هو الأمر الذي يعكس حسب ذات البيان، إرادة الطرفين في تجسيد الشراكة من أجل تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إيليزي جنوب، حسب نظام الوتيرة السريعة.
و جرت مراسم هذا التوقيع، حسب ذات المصدر، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي، و الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة، إلى جانب مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”.
وعلى هامش مراسم حفل التوقيع، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين الشركتين، في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات على وجه الخصوص، إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة قيم النفط والغاز.
شرف الدين عبد النور
4 مارس، 2024

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