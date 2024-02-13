توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة هذه تفاصيلها

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إلى خلق حلقة وصل بين الصندوق والشركة لتسهيل اجراءات الاستفادة من الحلول المتعلقة بالتغطية التأمينية التي صممت خصيصا لصالح المؤسسات الناشئة التي يتميز نشاطها بوجود عدة مخاطر.

و ثمّن وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمته، المبادرة التي قامت بها الشركة الجزائرية للتأمينات والتي ارتأت وضع منتج تأميني جديد، “مرقمن كليا”، صُمّم خصيصا من أجل المؤسسات الناشئة بحيث يضمن التغطية الكافية لمعظم الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها هذا النوع من المؤسسات، مؤكدا أن الاتفاقية الموقعة تسمح بتوفير الضمان لكل المستفيدين من التمويلات الممنوحة من طرف الصندوق، و”على هذا الأساس، يكون الصندوق قد ساهم في إقصاء جانبا من الأخطار التي يمكن أن تنعكس سلبا على نشاط الشركات الناشئة وعلى قدرتها في الحفاظ على توازنها المالي مما يعود بالفائدة على الصندوق ولو بصفة غير مباشرة”، يضيف الوزير.

كما عبّر فايد عن أمله في أن تحذو كل الشركات الفاعلة في سوق التأمين الوطني حذو الشركة الجزائرية للتأمينات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية “تسمح بدون شك في تطوير بيئة خصبة تساعد على بلوغ الهدف النبيل المسطر من طرف الدولة الجزائرية والمتمثل في بناء اقتصاد متنوع خلاق للثروة و فرص العمل”.

كما أبرز الوزير في ذات السياق، أهمية الإمكانيات المسخرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرات وتوجيهات رئيس الجمهورية، للنهوض بقطاع المؤسسات الناشئة، والتي أصبحت اليوم، حسب وزير المالية، في قلب الإستراتيجيات الإقتصادية بالنظر لأهميتها البالغة في خلق القيمة المضافة وكذا المساهمة في بعث الحركية الإقتصادية والإجتماعية.

من جهتها، أبرزت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، أن هذه الاتفاقية، من شأنها أن تعطي “قيمة سوقية أكبر” للمؤسسات الناشئة على المستويين المحلي والدولي، معتبرة إياها “لبنة أخرى في استراتيجية دعم هذه المؤسسات”، مشيرة إلى أهمية الحلول الرقمية التي تضمنتها هذه الاتفاقية، عبر التبادل الرقمي للمعلومات بين شركة التأمينات والصندوق.

كما أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، أن هذه الاتفاقية “تعبر عن رغبة الطرفين في مرافقة ديناميكية تطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر، وذلك عبر تطوير منتوج تأميني رقمي مميز، موجه خصيصا لهذه الفئة من المؤسسات”، مضيفا أنه سيتم ترجمة هذه الاتفاقية كذلك عن طريق اجراءات ملموسة تتعلق بمرافقة المؤسسات الناشئة في إدارة الأخطار، وإسداء الارشادات الضرورية لها، حسب و.أ.ج.

و كشف المدير العام للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، في كلمته، عن استفادة أزيد من 1800 شركة من علامة (لابل) مؤسسة ناشئة، بمعدل نمو قدره 30 بالمائة في كل ثلاثي، مع استفادة أزيد من 100 شركة منها من التمويل بمعدل 11 مليون دج لكل مؤسسة، معتبرا أن الاتفاقية الموقعة مع شركة التأمينات تكتسي أهمية “بالغة” لحاملي المشاريع، مشيرا إلى أنها تقوم على قواعد اقتصادية من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف.