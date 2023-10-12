توقيع اتفاقية الشروع في انجاز المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

كشفت وزارة الصحة، أنه سيتم صباح اليوم الخميس التوقيع على إتفاقية الشروع في بناء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني الذي يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين الجزائر و دولة قطر في مجال الصحة.

وحسب بيان للوزارة فان قبل ذلك سيخص وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة وكذا رئيس مجلس إدارة شركة اليغانسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة محمد معتز الخياط بلقاء

وذلك بحضور الأمناء العامون لكل من وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وكذا الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار .

رمزي أحمد توميات

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