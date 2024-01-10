تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الكونغو”

أشرف رابح بوثلجة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر- جمهورية الكونغو الديمقراطية”، و ذلك بحضور السكرتير الأول لدى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالجزائر، طونغو لوسيان TONGO Lucien، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فاروق بومعزة.

و في مستهل مراسم التنصيب، عبّر بوثلجة عن أمله بأن تساهم هذه المجموعة بشكل فعلي وعملي في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظمات البرلمانية القارية، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

و استعرض في هذا المقام، رئيس اللجنة، مستوى العلاقات الثنائية التي تتسم بالطابع الأخوي وأكد تطلّع الجزائر إلى إعادة بناء شراكة متميزة مع جمهورية الكونغو ترتكز على منطق التعاون الافريقي، حسب ذات المصدر.

ولدى تناوله الكلمة، تطرق السكرتير الأول لدى جمهورية الكونغو إلى واقع العلاقات بين البلدين واصفا إياها بالعلاقات الأخوية الجيدة وحث في نفس الوقت على ضرورة الارتقاء بها عن طريق تبادل الخبرات والوفود.

من جهته، أشاد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما نوّه بتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذا بالدعم المتبادل للترشيحات والتنسيق على مستوى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، يفيد ذات المصدر.

و عادت رئاسة المجموعة البرلمانية للصداقة إلى رضا عمران، الذي أكد ضرورة أن تكون للجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية علاقات تعاون ثنائية مستدامة ووثيقة، واعتبر أنه واجب الدبلوماسية البرلمانية إعطاء دفع قوي لمثل هذه المبادرات حتى تكون لها إسهامات ملموسة في تدعيم التعاون في مختلف مجالاته.

كما يتولى نيابة رئاسة المجموعة، كل من سعيد عريش ووازن عبد العزيز، بينما عاد منصب المقرر إلى محمد رضا جواهرة، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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