تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية

و حضر مراسيم التنصيب، حسب بيان وزارة التجارة، الأمناء العامون للوزارات المعنية بالإضافة إلى إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والمدراء العامون للديوان الجزائري المهني للحبوب، ومجمع الصناعات الغذائية أقروديف AGRODIV.

و خلال اللقاء، أكّد الوزير طيب زيتوني أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار جهود السلطات العليا، لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك.

كما أشار زيتوني، إلى أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب.