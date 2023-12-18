تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية
أشرف، أمس الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية، والتي تضم ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات.
و حضر مراسيم التنصيب، حسب بيان وزارة التجارة، الأمناء العامون للوزارات المعنية بالإضافة إلى إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والمدراء العامون للديوان الجزائري المهني للحبوب، ومجمع الصناعات الغذائية أقروديف AGRODIV.
و خلال اللقاء، أكّد الوزير طيب زيتوني أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار جهود السلطات العليا، لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك.
كما أشار زيتوني، إلى أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب.
وستقوم اللّجنة بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق، يضيف المصدر ذاته.
تجدر الإشارة أن اللجنة ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان الكريم، من خلال جدولة التمويل المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور