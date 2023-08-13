تمديد آجال ايداع ملفات المترشحين لمنصب رئاسة الفاف

13 أغسطس، 2023
تمديد آجال ايداع ملفات المترشحين لمنصب رئاسة الفاف

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها، عن تمديد آجال ايداع ملفات المترشحين لمنصب رئاسة الفاف.

وقالت الفاف في بيانها “بعد التشاور مع أعضاء لجنة الترشيحات برئاسة علي مالك، ولتمكين المترشحين المحتملين من استكمال ملفاتهم، يعلم الأمين العام للاتحادية، منير دبيشي، أن آجال ايداع ملفات الترشح تم تمديدها لتاريخ 27 أوت 2023 على الساعة الرابعة مساء”.

و عليه، تم تأجيل الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم 4 سبتمبر، لموعد آخر، سيكشف عنه لاحقا، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

 

13 أغسطس، 2023

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