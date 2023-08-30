تمديد آجال الترشيحات لرئاسة الفاف

30 أغسطس، 2023

أعلنت لجنة الترشيحات التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يترأسها علي مالك عن تمديد أجل الترشح لرئاسة الفاف إلى غاية 5 سبتمبر القادم، و هذا من أجل إتاحة الفرصة لنفس المرشحين وهم، وليد صادي و عبد الكريم مدوار ومزيان ايغيل، للتقيد بالأنظمة المعمول بها.

و جاء هذا القرار حسب ذات اللجنة، بعد فحص دقيق لكافة ملفات الترشح المقدمة ضمن الأجال المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الترشيحات كانت قد رفضت ملفات كل من وليد صادي و عبد الكريم مدوار ومزيان ايغيل.

شرف الدين عبد النور

30 أغسطس، 2023

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