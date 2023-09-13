تعليمات لتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ الذين استفاد أولياؤهم من سكنات جديدة

أسدت وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، تعليمات إلى مديري التربية لتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ الذين استفاد أولياؤهم من عمليات الإسكان على مستوى الأقطاب الحضرية أو المجمعات السكنية الجديدة وذلك في إطار النصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها، حسب بيان الوزارة .

و قالت الوزارة في بيانها، ” تعلم وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ الذين استفادوا من عمليات الإسكان على مستوى الأقطاب الحضرية أو المجمعات السكنية الجديدة ، أنه تم إسداء التعليمات إلى مديري التربية لتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ في إطار النصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها، بشكل يسمح لأبنائنا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية القريبة من مقر سكناهم ابتداءً من اليوم الأول من الدخول المدرسي 2024/2023″. شرف الدين عبد النور

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