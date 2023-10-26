تعزيز التعاون الجزائري-الروسي في مجال الطاقات المتجددة

26 أكتوبر، 2023

قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بعرض التجربة الرائدة للجزائر في مجال حماية وتطوير الثروة الغابية ضمن المقاربة الإقتصادية الإجتماعية لإعادة بعث وتطوير السد الأخضر.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فقد جاء ذلك، خلال لقاءات للوزير، على هامش انعقاد أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. المنعقدة خلال الفترة الممتدة بين 25 و 26 اكتوبر 2023 بموسكو عاصمة فيدرالية روسيا.

ووفقا لذات المصدر، فقد إجتمع الوزير اليوم الخميس، مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لفديرالية روسيا الاتحادية، ألكسندر كوزلوف. وتم هذا اللقاء بحضور كبار المسؤولين ووفدي البلدين وسفير الجزائر بروسيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة خاصة في مواجهة التغيرات المناخية والإستدامة كما دارت المحادثاث حول سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في الميادين ذات الأهتمام المشترك.

كما تمت مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين الصديقين. وتمحورت المحادثات حول واقع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها. سيما فيما يخص مجال المياه والثروة المائية وكذا في مجال الغابات.

رمزي أحمد توميات

26 أكتوبر، 2023

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