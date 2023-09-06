تعزيزا لشراكتهما التي تزيد عن 15 سنة… Ooredoo و الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” تحتفيان باليوم الدولي لمحو الامية

تعزيزا لشراكتهما التي تزيد عن 15 سنة… Ooredoo و الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” تحتفيان باليوم الدولي لمحو الامية

أحيت اليوم، Ooredoo و الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”، اليوم الدولي لمحو الامية الذي وُضع هذه السنة تحت شعار”تعزيز محو الأمية من أجل عالم يمر بمرحلة انتقالية: بناء أسس مجتمعات مستدامة وسلمية”.

و لإحياء هذا اليوم الدولي، ستُنظّم الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” يوم غد الخميس ملتقى وطني تحت عنوان “محو الأمية بالمعرفة الثقافية، واقع ورهانات”.

و يأتي هذا اليوم الدولي الذي يصادف الـ 08 سبتمبر من كل سنة، و المُؤسّس بمبادرة من اليونسكو، ليُذكّر بأهمية التعليم الذي يمثل جزء من كرامة وحقوق الإنسان وكذا بإسهام المعرفة في إقامة مجتمع مُثقف ومُستدام.

دور Ooredoo في محاربة الأمية في الجزائر

وفاءً بالتزامهما الكبير في مكافحة هذه الآفة، تعمل Ooredoo والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرا” منذ عام 2006، في إطار شراكتهما الاستراتيجية، على محاربة الأمية في الجزائر و ذلك من خلال تجسيد العديد من النشاطات و المشاريع المشتركة عبر مختلف مناطق الوطن.

و بمقتضى هذه الشراكة الاستراتيجية، تم تجسيد العديد من المشاريع لاسيما من خلال المساهمات المالية التي قدمتها Ooredoo لتوفير المعدات التعليمية والتكنولوجية لمختلف مراكز محو الأمية، التكوين وإدماج المرأة “عفيف” في الخروب (قسنطينة)، تيماسين (ورقلة)، أولاد يحيى خدروش (جيجل)، تيزي وزو، عين بسام (بويرة) وكذا مركز بشار الذي تم تدشينه شهر جانفي المنقضي.

المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه…

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، “احياء اليوم العالمي لمحو الأمية هي مناسبة مواتية لـ Ooredoo لتأكيد رغبتها في تكثيف العمل مع جمعية “اقرأ” التي تعمل يوميا لمحاربة آفة الأمية في الجزائر. وانطلاقا من استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع مجمل المبادرات التي تهدف الى تعزيز المعرفة والتعليم، ستواصل Ooredooتشريف مكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا وملتزمة داخل المجتمع الجزائري من خلال وضع خبرتها ووسائل الاتصال الحديثة التي تتكيف مع عصر الرقمنة، في خدمة المتعلمين”.

رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” حسين خلّيد…

من جانبه قال رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”، حسين خلّيد، “لطالما عملت جمعية اقرأ في مجال محو الأمية بمختلف أشكالها داخل المجتمع، وعلى ترقية التعليم لاسيما لفائدة نساء المناطق النائية، وذلك لضمان لهن اندماج اجتماعي ومهني أفضل”.

و أضاف ذات المتحدث، “أغتنم هذه الفرصة لأجدّد تشكراتنا العميقة لشريكنا Ooredoo الذي يُثبت في كل مرة عن دعمها للامشروط لمشاريعنا وأعمالنا وذلك منذ أزيد من خمسة عشر عاما من التعاون المثمر”.

يجدر التذكير أن Ooredoo و جمعية “إقرأ” قد أطلقا عام 2013 “جائزة Ooredoo لمحو الأمية” التي تكافئ الأفراد والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، العامة أو الخاصة، التي ساهمت بشكل كبير في جهود مكافحة الأمية في الجزائر.

وتؤكد هذه الشراكة بين Ooredoo وجمعية “إقرأ” عن إرادة Ooredoo في مكافحة الأمية ودعمها الثابت للمبادرات التي من شأنها ترقية المعرفة والتعليم.

شرف الدين عبد النور

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