تضاعف حصة الإنتاج الفلاحي للفرد في السنتين الأخيرتين في الجزائر

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني٬ خلال كلمة له برسم أشغال لقاء “الحكومة – الولاة، أن التقرير الأخير الصادر يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري٬ أشار إلى أن حصة الإنتاج الفلاحي للفرد تضاعفت في السنتين الأخيرتين٬الذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس”٬

وكما يرجع هذا الارتفاع إلى نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية٬ مما يجعل الجزائر من بين البلدان الرائدة عالميا٬ في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.

وقد احتلت الجزائر من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي٬ المرتبة الأولى خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022)٬ وذلك على المستوى العربي والإفريقي٬ حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.

وأكد وزير الفلاحة٬ أنّ التغيرات الحاصلة منذ سنة 2020 على مختلف الأصعدة، تؤكد النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية٬الذي أدرج ضمن التزاماته ال54 ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة.

من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750، المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند، تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين، يستغلون مساحة تقدّر بـ 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.

وأشاد هني٬ بعملية تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن٬ الذين يشغلون المستثمرات بدون سندات منذ عقود٬ والتي ستشرع خلال شهر فيفري القادم.

أما في إطار تثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية٬ تمّ مؤخرا وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025٬ وذلك بهدف التنمية الريفية.

حورية سعداوي

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