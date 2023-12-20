تسمّم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمسيلة

20 ديسمبر، 2023
تسمّم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمسيلة
أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم، بتسمم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي محمد بوضياف، بلدية و دائرة سيدي عيس، ولاية المسيلة.
وجاء في بيان الحماية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 01سا01د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي محمد بوضياف، بلدية و دائرة سيدي عيس”
و أضافت ذات المصالح في البيان، “خلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة الأم 44 سنة و04 اطفال تتراوح أعمارهم ما بين 09 و 17 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي”.
شرف الدين عبد النور
20 ديسمبر، 2023

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