تسمّم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالمسيلة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم، بتسمم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي محمد بوضياف، بلدية و دائرة سيدي عيس، ولاية المسيلة.

وجاء في بيان الحماية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 01سا01د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي محمد بوضياف، بلدية و دائرة سيدي عيس”

و أضافت ذات المصالح في البيان، “خلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة الأم 44 سنة و04 اطفال تتراوح أعمارهم ما بين 09 و 17 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور

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