 تسليم رخص استغلال نهائية لـ34 مشروعا إستثماريا بمستغانم

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بمستغانم، على تسليم رخص استغلال نهائية ل 34 مشروعا استثماريا كان عالقا وتخص مختلف القطاعات الصناعية الإنتاجية والخدماتية.

وأفاد عون خلال عملية تسليم الرخص النهائية للمستثمرين، أن مستغانم معروفة بقطاعها السياحي. غير أنه يوجد مؤشرات وإمكانات للانطلاق في انجاز استثمارت في عدة قطاعات. وتحويل المنطقة إلى قطب صناعي بإمتياز.

و أكد ذات المتحدث أن هذه الزيارة تهدف إلى إعادة بعث نشاط المؤسسات العالقة. وتوسيع العديد من المصانع لتكثيف الإنتاج وتقوية الصناعة الوطنية وخلق مناصب شغل جديدة كاشفا عن الانطلاق في إنجاز وحدة صناعية جديدة للمجمع الوطني العمومي “صيدال”.

وأضاف وزير الصناعة بالقول:” أنه لأول مرة سيقوم مجمع “صيدال” بإنجاز مصنع لإنتاج الأدوية بولاية مستغانم لتوفير أدوية هامة. وخلق مناصب شغل. داعيا السلطات المحلية إلى مرافقة المشروع”.

كما أشار نفس المسؤول الر أن هناك مجهودات لاستعمال بعض المواد الأولية التي تستخرج من ولاية مستغانم في بعض الصناعات وتطويرها.

رمزي أحمد توميات

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