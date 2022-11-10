تسجيل 110 ألف عملية دفع إلكتروني لفواتير سيال منذ مطلع السنة

تسجيل 110 ألف عملية دفع إلكتروني لفواتير سيال منذ مطلع السنة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل أكثر من 110 ألف عملية دفع إلكتروني لتسديد فواتير إستهلاك المياه، خلال السنة الحالية

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإن قيمة الفواتير التي تم دفعها إلكترونيا منذ مطلع العام الجاري بلغ 210 مليون دينار جزائري.

كما كشف المصدر، أن عمليات الدفع الإلكتروني شهدت تطورا ملحوظا في العام الجاري، بفضل نشرها لأجهزة الدفع الالكتروني عبر 40 وكالة موزعة عبر ولايتي الجزائر وتيبازة.

بالإضافة كذلك إلى إمكانية الدفع عبر الإنترنت لاسيما من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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