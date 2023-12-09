تخفيضات هامة في أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية

9 ديسمبر، 2023

إعتمدت إتصالات الجزائر في إطار تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والرامية إلى دعم وسائل الإعلام الوطنية، تخفيضات على أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية، تتراوح  ما بين 33 % و 36%، إلى جانب تحسين السعة.

علاوة على ذلك، أتاحت اتصالات الجزائر لوسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات إمكانية اختيار ما يناسبها ضمن تشكيلة باقات عروض الأمن التي أطلقتها، بما يتماشى مع احتياجاتهم، وذلك لضمان أقصى درجات الأمان لمواقعها الإلكترونية.

كما التزمت إتصالات الجزائر بدعم مهنيي قطاع الصحافة، بما بساهم في تطوير المجال الإعلامي الوطني.

و عليه، دعت إتصالات الجزائر وسائل الإعلام الوطنية لاكتشاف تفاصيل هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني : www.algerietelecom.dz أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني : hebergementcorporate@algerietelecom.dz

شرف الدين عبد النور

9 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة التجارة ترخص لتصدير المواد المصنعة من النفايات الحديدية

24 يونيو، 2021

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر القوات الجوية

4 أبريل، 2023

طالب عمر يشيد بالموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية

13 مارس، 2022

بلعابد: قرارات الرئيس بخصوص الرياضة المدرسية استراتيجية

17 أبريل، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: