تخفيضات هامة في أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية

إعتمدت إتصالات الجزائر في إطار تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والرامية إلى دعم وسائل الإعلام الوطنية، تخفيضات على أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية، تتراوح ما بين 33 % و 36%، إلى جانب تحسين السعة.

علاوة على ذلك، أتاحت اتصالات الجزائر لوسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات إمكانية اختيار ما يناسبها ضمن تشكيلة باقات عروض الأمن التي أطلقتها، بما يتماشى مع احتياجاتهم، وذلك لضمان أقصى درجات الأمان لمواقعها الإلكترونية.

كما التزمت إتصالات الجزائر بدعم مهنيي قطاع الصحافة، بما بساهم في تطوير المجال الإعلامي الوطني.

و عليه، دعت إتصالات الجزائر وسائل الإعلام الوطنية لاكتشاف تفاصيل هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني : www.algerietelecom.dz أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني : hebergementcorporate@algerietelecom.dz

شرف الدين عبد النور

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