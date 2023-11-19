تحقيقات أمنية تكشف تورّط الاحتلال الصهيوني في قتل أعداد كبيرة من المحتفلين الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر

تحقيقات أمنية تكشف تورّط الاحتلال الصهيوني في قتل أعداد كبيرة من المحتفلين الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر

كشف تحقيق لشرطة الاحتلال الصهيوني، أن طائرة حربية صهيونية، قصفت في 7 أكتوبر الماضي، محتفلين إسرائيليين، قرب ريعيم بغلاف غزة، حسب ما كشفته مصادر إعلامية.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية التي نشرت جزءً من التحقيق أن مقاتلي حركة حماس يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قُتل فيها 364 شخصا.

وفي ذات السياق، أقرّ مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن الكيان الصهيوني أعلن في البداية عن 1400 قتيل ثم تبين أن 200 منهم جثث محترقة للمقاتلين من غزة.

ووفق تقارير إخبارية، فإن اعتراف الإحتلال المتأخر هذا، يفضح حقيقة أخرى تحدث عنها إسرائيليون في شهادات على حساباتهم الشخصية أو في مقابلات صحفية عما حدث في يوم 7 أكتوبر، إذ أكدوا أن جيش الإحتلال الصهيوني، هو الذي قتل وأحرق أعداد كبيرة من المستوطنين بقصفه المباشر لمنع أسرهم.

شرف الدين عبد النور

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