تتضمن 6 ورشات…بلعابد يعقد الندوة الوطنية للتربية من تيبازة

سيعقد اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بولاية تيبازة الندوة الوطنية للتربية التي تتضمن 6 ورشات والتي جاءت بهدف الوقوف على مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي 2023-2024 وتقييمها.

وذلك باعتبارها المرجع الأساسي لضبط الملفات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، حيث سيعقد بلعابد الندوة الوطنية أيام 02 و 03 و 04 جانفي 2024 بمقر ولاية تيبازة.

ويتضمن برنامج الندوة عروضا حول إمتحان تقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الإبتدائي. والقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. بالإضافة إلى اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، والقانون رقم 23-202 والقانون رقم 23-08، ونصوصهما التطبيقية.

هذا و سيتم تنظيم ورشات، وفق المواضيع الآتية: الورشة الأولى تشمل رقمنة قطاع التربية، الورشة الثانية تتمثل في غلق السنة المالية بعنوان 2023 وتقييمها وتقدير الثلاثي الأول من السنة المالية بعنوان 2024.

أما الورشة الثالثة فتمثل تحضير الدخول المدرسي 2024-2025. في حين تتضمن الورشة الرابعة متطلبات إنجاز دراسة معمقة واستشرافية الطاقة لاستيعاب التلاميذ وتأطيرهم.

في المقابل فإن الورشة الخامسة تشمل الهياكل والتجهيزات، بينما ستتضمن الورشة السادسة التنظيم الجديد لمصالح مديرية التربية.

رمزي أحمد توميات

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