تبادل التهاني بين الجزائر والصين في الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات

تبادل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مع مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ بي، رسائل التهنئة بمناسبة إحياء الجزائر والصين للذكرى الـ65 لإقامة علاقاتها الدبلوماسية، والمصادفة ليوم 20 ديسمبر 2023 حسبما كشف عنه بيان لوزارة الخارجية

وثمن الجانبان المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، سيما على ضوء زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جويلية الماضي إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي سمحت بفتح آفاق واعدة للتعاون قصد تعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.

و أعرب الطرفان عن عزم البلدين في المضي قُدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن الجزائر تتأهب، مطلع سنة 2024، لتتبوأ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

ليديا كبيش

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