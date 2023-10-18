تأجيل الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

18 أكتوبر، 2023
وزارة الاتصال الجزائر

أعلنت وزاة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها أن “تعلن وزاة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وكذلك جاءزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023 نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة.”

ش.ن

18 أكتوبر، 2023

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