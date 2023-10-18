تأجيل الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزاة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها أن “تعلن وزاة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وكذلك جاءزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023 نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة.”

ش.ن

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