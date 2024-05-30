بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين الرسمية لمبارتي غينيا و أوغندا

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية نشطها، بملعب نيلسون مانديلا، عن قائمة اللاعبين الرسمية لمبارتي غينيا و أوغندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حراسة المرمى

و استدعى بيتكوفيتش في حراسة المرمى، كلا من بن بوط، ماندريا، و زغبة.

خط الدفاع

و تم استدعاء في خط الدفاع، كل من اللاعبين ايت نوري، عطال، بلعيد، قيطون، حجام، كداد، مداني، ماندي، طوغاي

وسط الميدان

و جاء في قائمة المنتخب الوطني، في خط الوسط، كل من عوار، بن ناصر، بن طالب، قندوسي، و زروقي.

خط الهجوم

و عرفت قائمة الخضر في خط الهجوم، استدعاء كل من عمورة، بكرار، بن رحمة، بن زية ، بونجاح، براهيمي، غويري، حاج موسى.

شرف الدين عبد النور