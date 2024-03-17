بيتكوفيتش: “جئت لمنح الفرصة لجميع اللاعبين””

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال عقده اليوم، ندوة صحفية، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا، عشية انطلاق التربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية – الجزائر – 2024، أنه جاء لمنح الفرص للجميع، مؤكدا على أن اللاعبين مطالبون باستغلال هذه الفرصة، إذا ما أرادوا البقاء و التطور.

و أكد بيتكوفيتش، أن باب المنتخب الوطني مفتوح أمام كل اللاعبين، و أن المهم هو إحداث نقلة في المنتخب، منوها بأن كل اللاعبين مهمين سواء الأن أو في المستقبل، “وعلى اللاعبين استغلال الفرص وكسب ثقتي”، يضيف المدرب.

و أشار المدرب الوطني، إلى أنه بصدد متابعة مجريات البطولة الوطنية، فضلا عن معاينته يوميا لمقابلات المنتخب الوطني السابقة، و أضاف، “شاهدت مبارتين في الدوري الجزائري و لاحظت ان اللاعب الجزائري متحمس,”.

كما كشف فلاديمير بيتكوفيتش، أن العمل سيكون بشكل يومي، موضحا أن النتائج لن تكون فورية، مؤكدا على وجوب الإحساس بالمسؤولية للوصول إلى الأهداف المسطرة.

و بخصوص شارة القيادة، قال المدرب بيتكوفيتش، أن الكثير من اللاعبين يستحقون ارتدائها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مشكلا في الوقت الراهن.

و عن سبب غياب اللاعب رياض محرز، عن قائــمة الخضر، كشف فلاديمير بيتكوفيتش، أنه تحدث هاتفيا مع هذا الأخير، مطولا، حيث أكد له عدم جاهزيته، و أنه طلب من المدرب وقتا لكي يفكر في مستقبله مع المنتخب.

شرف الدين عبد النور

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