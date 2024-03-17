بيتكوفيتش: “جئت لمنح الفرصة لجميع اللاعبين””

17 مارس، 2024

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال عقده اليوم، ندوة صحفية، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا، عشية انطلاق التربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية – الجزائر – 2024، أنه جاء لمنح الفرص للجميع، مؤكدا على أن اللاعبين مطالبون باستغلال هذه الفرصة، إذا ما أرادوا  البقاء و التطور.

و أكد بيتكوفيتش، أن باب المنتخب الوطني مفتوح أمام كل اللاعبين، و أن المهم هو إحداث نقلة في المنتخب، منوها بأن كل اللاعبين مهمين سواء الأن أو في المستقبل، “وعلى اللاعبين استغلال الفرص وكسب ثقتي”، يضيف المدرب.

و أشار المدرب الوطني، إلى أنه بصدد متابعة مجريات البطولة الوطنية، فضلا عن معاينته يوميا لمقابلات المنتخب الوطني السابقة، و أضاف، “شاهدت مبارتين في الدوري الجزائري و لاحظت ان اللاعب الجزائري متحمس,”.

كما كشف فلاديمير بيتكوفيتش، أن العمل سيكون بشكل يومي، موضحا أن النتائج لن تكون فورية، مؤكدا على وجوب الإحساس بالمسؤولية للوصول إلى الأهداف المسطرة.

و بخصوص شارة القيادة، قال المدرب بيتكوفيتش، أن الكثير من اللاعبين يستحقون ارتدائها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مشكلا في الوقت الراهن.

و عن سبب غياب اللاعب رياض محرز، عن قائــمة الخضر، كشف فلاديمير بيتكوفيتش، أنه تحدث هاتفيا مع هذا الأخير، مطولا، حيث أكد له عدم جاهزيته، و أنه طلب من المدرب وقتا لكي يفكر في مستقبله مع المنتخب.

 

شرف الدين عبد النور

17 مارس، 2024

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