بيان هام من وزارة الصحة بخصوص عودة فيروس كوفيد 19

6 يناير، 2024

أصدرت وزارة الصحة، اليوم، بيانا توضيحيا، بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة و منسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة، مفادها ظهور حالات كوفيد ذات تأثير كبير على  المواطنين  تنتشر بسرعة فائقة بينهم مما أثار  تساؤلات عند البعض منهم.

و قالت الوزارة في بيانها، “بهذا الصدد تعلم وزارة الصحة أنه لاوجود على الإطلاق لهذه التصريحات و أنها لم تصدر عن هذا الاستاذ إطلاقا و لا عن أي هيئة مخولة بذلك. كما تنهي إلى علم كافة المواطنين  أن الوضعية  عادية جدا و لم تسجل إلا حالة أو حالتي إصابة يوميا بكوفيد -19”.

و أضافت، “وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار هذه التصريحات و المعلومات التي لا أساس لها من الصحة غرضها الوحيد إثارة الهلع بين المواطنين”.

شرف الدين عبد النور

6 يناير، 2024

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