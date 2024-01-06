بيان هام من وزارة الصحة بخصوص عودة فيروس كوفيد 19

أصدرت وزارة الصحة، اليوم، بيانا توضيحيا، بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة و منسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة، مفادها ظهور حالات كوفيد ذات تأثير كبير على المواطنين تنتشر بسرعة فائقة بينهم مما أثار تساؤلات عند البعض منهم.

و قالت الوزارة في بيانها، “بهذا الصدد تعلم وزارة الصحة أنه لاوجود على الإطلاق لهذه التصريحات و أنها لم تصدر عن هذا الاستاذ إطلاقا و لا عن أي هيئة مخولة بذلك. كما تنهي إلى علم كافة المواطنين أن الوضعية عادية جدا و لم تسجل إلا حالة أو حالتي إصابة يوميا بكوفيد -19”.

و أضافت، “وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار هذه التصريحات و المعلومات التي لا أساس لها من الصحة غرضها الوحيد إثارة الهلع بين المواطنين”.

شرف الدين عبد النور

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