بيان هام من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بخصوص تذاكر رحلات الجزائر-تونس-الجزائر

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، بيانا توضيحيا للمسافرين بخصوص اقتناء تذاكر الرحلات على خط الجزائر – تونس – الجزائر.

وجاء في بيان الشركة، “تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير دقيقة تتعلق بدفع بعض المسافرين علاوة قدرها 19.7 دينار تونسي (ما يعادل 850 دج) خلال رحلة عودتهم من تونس إلى محطة عنابة”.

وعليه-يضيف البيان، تقدم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التوضيحات التالية:

-السعر الإجمالي للتذكرة ذهابًا وإيابًا على هذا القطار هو 3485 دج، بالنسبة للدرجة الأولى و3040 دج بالنسبة للدرجة الثانية.

-عند الانطلاق من محطة عنابة إلى تونس، يقوم المسافر بسداد مبلغ 2635 دج، بالنسبة للدرجة الأولى و2190 دج بالنسبة للدرجة الثانية.

-يتم دفع المبلغ المتبقي، أي 19.7 دينار تونسي (850 دج)، خلال رحلة العودة في محطة تونس، وهو نفس الإجراء المعمول به بالنسبة للمسافرين القادمين من تونس باتجاه عنابة.

– هذا الإجراء يُعتمد كضمان لحجز تذكرة العودة، ويهدف إلى تأكيد مقعد المسافر خلال رحلة العودة، كما أنه معتمد كذلك بالنسبة للرحلات على الخطوط الداخلية حيت يتم حجز تذكرة ذهاب – إياب.

هذا وتم الاتفاق بين المصالح التجارية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، على أن يتم دفع المبلغ الكامل لتذكرة ذهاب وإياب، عند اقتنائها، سواء في الجزائر أو في تونس.

كما أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على أنه ينبغي على المسافر، تأكيد حجز رحلة العودة في محطة انطلاق الرحلة (رحلة العودة)، أين سيتم منحه التذكرة التي سيتم استظهارها عند نقاط المراقبة.

شرف الدين عبد النور