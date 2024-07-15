بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

أعلمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم، أن خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 7سبتمبر المقبل، ستكون مفتوحة في الفترة الممتدة من الاثنين 15 إلى الخميس 18 جويلية الجاري، من 8:00 صباحاً إلى منتصف الليل.

وجاء ذلك حسب ذات البيان، في إطار تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، وتحسبا لاختتام ذات العملية، وفقــا لما تنص عليه المادة 252 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمحدد قانونا 18 جويلية 2024، وسهرا على التكفل الأنجع بالراغبين في المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فيما تبقى من حيز زمني.

شرف الدين عبد النور