بيان هام للطلبة الراغبين في الدراسة باليابان

بيان هام للطلبة الراغبين في الدراسة باليابان

أعلنت سفارة اليابان بالجزائر,اليوم الأربعاء, عن فتح إجراءات تقديم طلبات الترشح للمنحة الدراسية لعام 2025 , و التي تقدمها الحكومة اليابانية للطلبة الجزائريين.

أفادت السفارة, أن المنحة الدراسية لعام 2025 ، تشمل أربعة فئات من الطلبة “طلبة الماجستير والدكتوراه,طلاب الليسانس ,طلاب كليات التكنولوجيا ,وطلاب كلية التدريب المتخصص “

و أضافت السفارة,أنه على الراغبين في التقدم للحصول على المنحة، تقديم الطلبات إلى السفارة اليابانية مباشرة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، خلال مدة أقصاها 6 جوان المقبل.

وقد دعت الراغبين في التسجيل إلى لتحميل الدليل واستمارات التسجيل و الرجوع إلى الرابط التالي:https://www.dz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00417.html

سهام قريمش